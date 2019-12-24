https://static.news.ru/photo/f0debbd0-26b4-11ea-b984-fa163e074e61_660.jpg Фото: geralt/Pixabay.com

Пожилой 65-летний мужчина из города Колорадо-Спрингс, штат Колорадо в США ограбил банк, затем вышел с деньгами на улицу, разбросал купюры, выкрикивая «счастливого Рождества!». Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на KKTV.

Очевидец рассказал, что мужчина, 65-летний Дэвид Оливер (личность грабителя была установлена полицией позже), покинул банк, бросил деньги в воздух, выкрикнул пожелания, а затем отправился в соседнее здание, кофейню Starbucks, где он сел и ждал, пока его арестуют, — отмечает издание.

Издание поясняет, что прохожие собрали деньги и вернули в банк.

Однако сержант полиции Джим Джеффокат не подтвердил данные о том, что грабитель бросал деньги в воздух и выкрикивал поздравления.

Ранее NEWS.ru писал о том, что опубликованы кадры ограбления банка в Санкт-Петербурге. Камеры видеонаблюдения сняли как мужчина с оружием входит в помещение.