Пенс высказался против отстранения Трампа от власти

https://static.news.ru/photo/e077a3a4-5540-11eb-9af2-fa163e074e61_660.jpg Майк Пенс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Вице-президент США Майк Пенс в письме уведомил спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, что он против отстранения уходящего президента Дональда Трампа.

Чиновник сыграл на опережение — в палате представителей только обсуждают резолюцию с призывом к нему отстранить Трампа и занять его место, сообщает РИА Новости.

Сейчас, когда от срока президента остаётся всего восемь дней, вы и фракция демократов требуете, чтобы я и кабинет задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции, — написал Пенс.

Он добавил, что 25-я поправка к конституции США «не является средством наказания», а её применение «создало бы ужасный прецедент».

По мнению вице-президента, конгрессу следует избегать действий, способных ещё больше расколоть американское общество. Необходимо снизить накал и объединить страну перед инаугурацией Джо Байдена. Пенс пообещал помочь «процессу мирной передачи власти».

Ранее NEWS.ru сообщал, что демократы из юридического комитета палаты представителей США подготовили материалы по импичменту действующего американского президента Дональда Трампа. В документе хозяин Белого дома обвиняется в особо тяжком преступлении против страны. В вину Трампу поставлено подстрекательство к захвату Капитолия 6 января 2021 года из-за желания отменить итоги президентских выборов.