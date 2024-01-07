Пенс высказался о госпитализации главы Пентагона втайне от Байдена Пенс назвал неприемлемым сокрытие от Байдена госпитализации главы Пентагона

Фото: Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

Майк Пенс

Сокрытие от президента США Джо Байдена факта госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина является совершенно неприемлемым, заявил телеканалу CNN бывший вице-президент страны Майк Пенс. Он подчеркнул, что хозяина Белого дома держали в неведении несколько дней, пока министр обороны лежал в больнице, в то время как у Вашингтона есть союзники в состоянии войны.

Такое решение министра обороны совершенно неприемлемо <...> Я думаю, это было нарушением обязательств, — заявил Пенс.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Минобороны США в течение трех дней не уведомляло Белый дом, что глава военного ведомства попал в больницу. Остина госпитализировали 1 января, но Пентагон проинформировал об этом лишь через пять дней. Глава Пентагона был доставлен в центр Уолтера Рида из-за осложнений после недавней медицинской процедуры, в настоящий момент Остин уже вернулся к работе.

В Министерстве обороны США рассказали, что до выхода официального пресс-релиза о состоянии Остина не знали даже высокопоставленные чиновники ведомства. По словам источника в Пентагоне, сотрудникам лишь сообщили, что в течение недели Остин будет работать из дома. Пресс-секретарь Минобороны Патрик Райдер заявил, что задержка с заявлением произошла из-за «ряда факторов», которые им нужно было учесть.