Фото: Zach Gibson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский вице-президент США Майкл Пенс заявил, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа не сообщила Конгрессу полностью все данные, которые послужили основанием для ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке.

В эфире телеканала NBC он таким образом ответил на недовольство некоторых американских законодателей, которые возмутились содержательной стороной брифинга по Сулеймани и назвали его «худшим брифингом по военной тематике». По словам...