Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американский лидер Дональд Трамп вскоре свяжется с лидерами европейских стран, чтобы попросить их прекратить соблюдать соглашения по иранской ядерной программе (СВПД).
Президент собирается в ближайшие дни призвать наших союзников присоединиться к США в отказе от разрушительной иранской сделки и в требованиях к Ирану, — рассказал политик в интервью телеканалу Fox news.
По его словам, это положит конец многолетней практике распространения террористического насилия.
Как ранее писал NEWS.ru, Трамп, анонсируя новые санкции против Ирана, отметил, что Вашингтон готов к миру с Тегераном. При этом он призвал НАТО начать играть более активную роль на Ближнем Востоке.
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