https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что заражение коронавирусом нового типа грозит тысячам американцев.

При на вопрос о том, могут ли заразиться миллионы человек, он ответил, что такие оценки должны давать эксперты.

По его словам, президент США Дональд Трамп принял решение об ограничении въезда из Европы именно из-за того, что американские власти знают о риске стремительного распространения COVID-2019, передаёт NBC.

В настоящее время в Соединённых Штатах зафиксировано более 1,3 тысячи случаев заражения, 38 человек погибли.

Как писал NEWS.ru, с 13 марта в США не смогут въехать люди, побывавшие перед прибытием в Новый свет в странах Евросоюза, являющихся участницами Шенгенского соглашения. По словам Дональда Трампа, данная мера поможет предотвратить попадание в страну людей, заражённых коронавирусом. Одностороннее решение Вашингтона о запрете на въезд из ЕС осудили главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.