Пенс призвал республиканцев стать «партией будущего», отказавшись от Трампа Пенс призвал республиканцев стать «партией будущего», отказавшись от поддержки Трампа

Бывший вице-президент США Майкл Пенс / Фото Keiko Hiromi /Global Look Press

Бывший вице-президент США Майкл Пенс призвал республиканцев стать «партией будущего» и отказаться от поддержки бывшего президента Дональда Трампа. Как пишет Newsweek, об этом он заявил на выступлении перед праймериз, в ходе которых губернатор Джорджии Брайан Кемп одержал победу над Дэвидом Пердью, которого поддерживал Трамп.

Выборы касаются будущего. Есть те, кто хочет, чтобы эти выборы касались прошлого. Когда вы завтра скажете «да» губернатору Брайану Кемпу, вы пошлёте оглушительный сигнал всей Америке о том, что республиканская партия — это партия будущего, — заявил Пенс.

Отмечается, что поддержка Пенсом Кемпа может быть расценена как удар по Трампу, который дистанцировался от своего бывшего коллеги с тех пор, как тот проголосовал в Коллегии выборщиков за подтверждение победы на выборах президента Джо Байдена.

Ранее стало известно, что Пенс отказался участвовать в одном мероприятии с экс-главой Белого дома. Оно прошло 28 февраля 2021 года в Орландо и включало в себя выступление Дональда Трампа на тему будущего Республиканской партии и консервативного движения. В выступлении политик также затронул миграционную политику нового главы государства Джо Байдена.