Пенс призвал Байдена прокомментировать скандал с участием его сына

https://static.news.ru/photo/13344984-15c5-11eb-a733-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену необходимо выступить с разъяснениями по поводу того, извлекал ли он выгоду из бизнес-интересов его сына Хантера за рубежом, заявил вице-президент страны Майк Пенс.

По его словам, американцы имеют право знать, чем занимались политик и его семья.

Джо Байден должен выступить и объясниться по поводу того, что происходило, когда он руководил действиями США на Украине, — подчеркнул Пенс в эфире Fox News.

Как писал NEWS.ru, американский лидер Дональд Трамп высмеял предположение о том, что Россия может быть причастна к истории с электронной перепиской сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

Ранее глава комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф заявил, что скандал вокруг Байдена-младшего является «дезинформацией» со стороны России.

На прошлой неделе, 15 октября, газета New York Post опубликовала компромат на Байдена-младшего. В период президентства Барака Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом, Хантер входил в состав совета директоров украинской газовой компании Burisma. Согласно обнародованной информации, Хантер устраивал украинским бизнесменам встречи с отцом и использовал своё влияние в Вашингтоне, чтобы компания получила определённые привилегии.