Пенс обвинил Белый дом в двойных стандартах Майк Пенс обвинил Белый дом в двойных стандартах из-за секретных документов

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Майк Пенс

Бывший вице-президент США Майк Пенс обвинил Белый дом и американские СМИ в двойных стандартах. Причиной для его заявления стала ситуация с обнаружением секретных материалов в бывшем офисе президента США Джо Байдена, сообщает Fox News.

Пенс отметил, что обыск в поместье бывшего президента Дональда Трампа считает излишней мерой. По его мнению, об этом говорит тот факт, что и у нынешнего президента оказались на руках секретные документы уже после того, как он прежде завершил работу в Белом доме.

Политик подчеркнул, что в настоящее время администрация Байдена пожинает плоды обыска, устроенного у Трампа.

Готовность СМИ отвернуться и не слышать о том, что Байден покинул должность вице-президента, прихватив засекреченные документы, — если это не двойные стандарты, значит, стандартов нет вовсе, — сказал Пенс.

Ранее NBC сообщил, что вторую партию секретных документов, связанных с Джо Байденом, обнаружили помощники главы государства. По имеющимся данным, бумаги были найдены в месте, которое находилось за пределами вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации Барака Обамы.