https://static.news.ru/photo/34c6345a-645d-11ea-a131-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс заявил об отсутствии путаницы после того, как американский лидер Дональд Трамп рассказал о введении ограничений на въезд в страну из-за пандемии коронавируса.

Пенс подчеркнул, что решение глава государства принял, находясь в Овальном кабинете Белого дома. Это произошло после того, как медики предоставили миллиардеру свежую информацию по ситуации с COVID-19.

Президент сделал ещё один исторический шаг, как в ситуации с Китаем в январе. Эпицентр коронавируса сместился из КНР в Европу, — рассказал политик в эфире CNN.

Вице-президент США отметил, что придерживается рекомендаций специалистов относительно регулярного мытья рук. При этом, по словам Пенса, он всё ещё обменивается рукопожатиями с коллегами, как и другие представители Администрации главы Соединённых Штатов.

Как ранее писал NEWS.ru, с 13 марта в США не смогут въехать люди, побывавшие перед прибытием в Новый свет в странах Евросоюза, являющихся участницами Шенгенского соглашения. По словам Дональда Трампа, данная мера поможет предотвратить попадание в страну людей, заражённых коронавирусом. Одностороннее решение Вашингтона о запрете на въезд из ЕС осудили главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.