Вице-президент США Майкл Пенс заявил о том, что на лайнере Grand Princess у 21 человека обнаружен коронавирус. Об этом
Среди тех, кто был протестирован, а всего это были 46 человек, у 21 человека на борту судна тест на коронавирус дал положительный результат, у 24 тест дал отрицательный результат, результаты ещё одного теста оказались неопределёнными, — процитировали Майкла Пенса в ТАСС.
Он добавил, что заражены два пассажира и 19 членов экипажа.
Мы протестируем всех на корабле. Мы по мере необходимости будем принимать меры карантина в отношении 1,1 тыс. членов экипажа. Мы предполагаем, что они будут находиться на карантине на самом судне, необходимости спускать их на берег не будет, — привели слова вице-президента США в агентстве.
Отмечается, что на борту лайнера находятся более 3,5 тысяч человек: 1111 членов экипажа и 2422 пассажира.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в штате Калифорния в США умер 71-летний пассажир Grand Princess от коронавируса.
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