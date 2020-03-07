https://static.news.ru/photo/66678cd4-600c-11ea-a794-fa163e074e61_660.jpg Grand Princess Фото: California National Guard/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Вице-президент США Майкл Пенс заявил о том, что на лайнере Grand Princess у 21 человека обнаружен коронавирус. Об этом сообщил ТАСС.

Среди тех, кто был протестирован, а всего это были 46 человек, у 21 человека на борту судна тест на коронавирус дал положительный результат, у 24 тест дал отрицательный результат, результаты ещё одного теста оказались неопределёнными, — процитировали Майкла Пенса в ТАСС.

Он добавил, что заражены два пассажира и 19 членов экипажа.

Мы протестируем всех на корабле. Мы по мере необходимости будем принимать меры карантина в отношении 1,1 тыс. членов экипажа. Мы предполагаем, что они будут находиться на карантине на самом судне, необходимости спускать их на берег не будет, — привели слова вице-президента США в агентстве.

Отмечается, что на борту лайнера находятся более 3,5 тысяч человек: 1111 членов экипажа и 2422 пассажира.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в штате Калифорния в США умер 71-летний пассажир Grand Princess от коронавируса.