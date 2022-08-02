Пелоси заявила о приверженности США поддержке демократии на Тайване

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Прибывшая на Тайвань спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на остров является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Политик добавила, что ее визит на Тайвань никаким образом не противоречит политике США в отношении острова, передает РИА Новости.

Наш визит являет собой пример одной из нескольких поездок делегаций конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике США, базирующейся на Законе об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместных коммюнике США и Китая, а также Шести заверениях. США продолжают выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво, — заявила она.

Спецборт со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту приземлился менее часа назад в аэропорту Тайбэя Суншань. Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы не менее 300 сотрудников правоохранительных органов и военные.

Китайская сторона выступает категорически против визита Пелоси на Тайвань, заявил ранее пресс-секретарь Минобороны КНР Тань Кэфэй. Он отметил, что Пекин требует от Вашингтона выполнять свои обещания не поддерживать независимость острова. Он добавил, что в случае посещения Пелоси Тайбэя армия Китая «не будет сидеть сложа руки».