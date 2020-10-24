Пелоси в 80 лет хочет снова стать спикером нижней палаты конгресса США

https://static.news.ru/photo/49fd4600-16e7-11eb-9e97-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: instagram.com/speakerpelosi

Нэнси Пелоси в свои 80 лет снова будет выдвигаться на должность спикера нижней палаты конгресса Соединённых Штатов, если демократы смогут сохранить там большинство.

Да, собираюсь, — цитирует CNN политика.

Впервые Пелоси стала спикером палаты представителей в 2007 году и пробыла на этом посту до следующих выборов в 2011 году. Когда республиканцы лишили демократов большинства, она стала лидером демократического меньшинства, но после того как демократы отвоевали позиции на промежуточных выборах 2018 года, Пелоси вновь заняла кресло спикера, уточняет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси «сумасшедшей Нэнси», которую врачам следует взять под наблюдение. Так он отреагировал на намерение её и конгрессмена-демократа Джейми Раскина отстранить его от должности из-за неспособности выполнять свои обязанности.

Демократы решили подготовить законопроект о формировании специальной комиссии. Ей надлежит оценить физическое и психическое состояние здоровья Трампа, который переболел коронавирусом. Право отстранения президента США от должности гарантировано конгрессу 25-й поправкой к конституции.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа. Кроме главы государства американцы будут выбирать 33 сенаторов на шесть лет и всех 435 членов палаты представителей на два года, писал NEWS.ru