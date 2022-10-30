Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что состояние ее мужа после разбойного нападения стало улучшаться. На своем официальном сайте она поблагодарила сотрудников оперативных служб за быстро оказанную помощь, а также людей, которые молятся за здоровье Пола Пелоси.
Мы благодарны за быстрое реагирование правоохранительных органов и экстренных служб, а также за спасающую жизнь медицинскую помощь, которую он получает. Излияние молитв и теплых пожеланий является утешением для нашей семьи и помогает Полу прогрессировать в его выздоровлении. Его состояние продолжает улучшаться. Мы благодарим вас и молимся за дальнейшую безопасность и благополучие вашей семьи, — написала спикер палаты представителей.
Муж Пелоси Пол был атакован мужчиной, который с молотком в руках ворвался в их дом в Сан-Франциско, штат Калифорния. Сама Нэнси Пелоси в момент нападения находилась в Вашингтоне.
По информации СМИ, напавший на Пола Пелоси — 42-летний уроженец Канады Дэвид ДеПейп. Он пропагандировал в социальных сетях конспирологические теории, касающиеся американских выборов, коронавирусной инфекции и конфликта на Украине.