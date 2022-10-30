Пелоси рассказала о состоянии мужа после нападения Пелоси заявила, что состояние ее мужа после нападения улучшается

Фото: Godofredo A. VГЎsquez/AP/TASS

Автомобиль полиции возле дома спикера и ее супруга в Сан-Франциско

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что состояние ее мужа после разбойного нападения стало улучшаться. На своем официальном сайте она поблагодарила сотрудников оперативных служб за быстро оказанную помощь, а также людей, которые молятся за здоровье Пола Пелоси.

Мы благодарны за быстрое реагирование правоохранительных органов и экстренных служб, а также за спасающую жизнь медицинскую помощь, которую он получает. Излияние молитв и теплых пожеланий является утешением для нашей семьи и помогает Полу прогрессировать в его выздоровлении. Его состояние продолжает улучшаться. Мы благодарим вас и молимся за дальнейшую безопасность и благополучие вашей семьи, — написала спикер палаты представителей.

Муж Пелоси Пол был атакован мужчиной, который с молотком в руках ворвался в их дом в Сан-Франциско, штат Калифорния. Сама Нэнси Пелоси в момент нападения находилась в Вашингтоне.

По информации СМИ, напавший на Пола Пелоси — 42-летний уроженец Канады Дэвид ДеПейп. Он пропагандировал в социальных сетях конспирологические теории, касающиеся американских выборов, коронавирусной инфекции и конфликта на Украине.