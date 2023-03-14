Пелоси привела «железный аргумент» в пользу второго срока Байдена Пелоси заявила, что Байден моложе нее и потому может вновь баллотироваться на пост президента США

Фото: Rod Lamkey/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Бывший спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что 80-летний президент США Джо Байден может смело идти на второй срок, передает Telegram-канал RT. Экс-конгрессвумен привела «железный аргумент», заявив, что лидер демократов моложе нее на два года.

Он абсолютно великолепный лидер. Он моложе меня, поэтому я не знаю, в чем проблема, — заявила Пелоси.

Ранее сообщалось, что Пелоси приглашала в свой дом священников для проведения обряда экзорцизма после нападения на ее мужа, Пола. Об этом сообщила в беседе с The New York Times ее дочь Александра. По ее словам, данный прецедент стал ударом для ее матери, которая чувствовала себя виноватой перед супругом.

28 октября 2022 года стало известно, что Пол Пелоси был атакован мужчиной, который с молотком в руках ворвался в их дом в Сан-Франциско. Нэнси Пелоси в момент нападения находилась в Вашингтоне. Напавший на мужчину 42-летний уроженец Канады Дэвид ДеПейп пропагандировал в социальных сетях конспирологические теории, касающиеся американских выборов, коронавирусной инфекции и конфликта на Украине. Он отказался признавать себя виновным.