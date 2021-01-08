Пелоси заявила, что Трамп может отдать приказ о нанесении ядерного удара

https://static.news.ru/photo/697e25b2-51d9-11eb-9e91-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что провела беседу с руководителем Объединённого комитета начальников штабов ВС генералом Марком Милли. По её словам, она хотела обсудить возможность лишения действующего президента США Дональда Трампа полномочий «отдать приказ о нанесении ядерного удара».

Нельзя допустить, чтобы ситуация с этим неуравновешенным президентом (Дональдом Трампом. — NEWS.ru) стала ещё более опасной. Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы защитить американский народ от его атак на нашу страну и нашу демократию, — приводит телеканал CNBC слова Пелоси.

Ранее 80-летняя Пелоси заявила, что Трампа нужно отстранить от власти до конца его срока 20 января. По её словам, сделать это можно в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США. Таким образом, палата представителей к середине следующей недели может объявить Дональду Трампу импичмент.

6 января в конгрессе должны были утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Сторонники Трампа пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь. Произошли столкновения с полицией, в результате которых погибли пять человек.

Как сообщал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп з аявил, что не допустит неуважения и угроз в адрес 75 млн американцев, которые отдали за него свои голоса на президентских выборах.