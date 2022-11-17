Пелоси отказалась стать лидером демократов в Конгрессе США

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что не будет возглавлять новый состав законодательного органа страны, передает РИА Новости. Она обратилась к своим коллегам-законодателям и призвал их «смело идти в будущее». Пелоси добавила, что продолжит работать в интересах своих избирателей, независимо от политического статуса.

С большой уверенностью в нашей фракции я не буду переизбираться лидером демократов в новом составе конгресса. Для меня пришел час дать возможность новому поколению руководить демократической фракцией, которую я глубоко уважаю, — сказала Пелоси.

Телеканал CNN обнародовал 17 ноября результаты своего прогноза по промежуточным выборам в конгресс США. По его данным, республиканцы набрали большинство для контроля над палатой представителей.

Прогноз свидетельствует, что республиканцы набирают минимально необходимое для контроля большинство в 218 мест. Собственные подсчеты американских СМИ выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на расстановку сил.

По данным CNN, демократы, прежде контролировавшие нижнюю палату конгресса, набирают 208 мест. Пока не распределенными остаются девять мест.