Пелоси отказалась сообщить подробности поездки на Тайвань

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отказалась уточнить намерение своей поездки на Тайвань из соображений безопасности. Пелоси собирается совершить поездку в Азиатско-Тихоокеанский регион, пишет ТАСС.

Я никогда не говорю о своих поездках, поскольку, как некоторые из вас знают, речь идет о вопросе безопасности. Речь идет о вопросе безопасности каждого члена конгресса, особенно выезжающего за границу. Однако в случае со спикером [палаты представителей] речь идёт о дополнительном вопросе безопасности. И в случае с теми, кто едет со мной, — не только членами [конгресса], но и помощниками и так далее, — разразилась речью Пелоси в рамках выступления на еженедельной пресс-конференции.

Пелоси сослалась на желание президента США Джо Байдена, который якобы заявил о «мощном акценте» на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому она лично, так как представляет Калифорнию, и другие должностные лица США считают, что Вашингтон является «полноправной частью» Тихоокеанского региона.

У нас глобальная ответственность, когда дело касается безопасности, экономики и управления, — заявила Пелоси.

Нэнси Пелоси в рамках поездки намерена посетить Японию, Корею, Малайзию и Сингапур. При этом посещение Тайваня пока остаётся открытым.

Ранее колумнист Washington Post Джош Рогин сообщил, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может нанести визит на Тайвань в ближайшие дни. Обозреватель издания подчеркивает, что пока мероприятие не подтверждено, однако может стать частью ее турне по азиатским странам.