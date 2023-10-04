Пелоси лишилась кабинета после отставки Маккарти Politico: экс-спикера конгресса Пелоси выселили из офиса после отставки Маккарти

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Экс-спикер палаты представителей Конгресса США лишилась личного кабинета в Капитолии после отставки с поста Кевина Маккарти, пишет газета Politico. Освободить помещение конгрессвумен попросил временный спикер Патрик Макгенри, это необходимо сделать уже в среду, 4 октября. Помещение отдадут для использования офису временного председателя нижней палаты.

Исполняющий обязанности спикера Патрик Макгенри электронным письмом уведомил Пелоси о необходимости покинуть свой укромный офис в Капитолии, — говорится в материале издания.

Там также отмечается, что лишь некоторые члены палаты представителей имеют дополнительные помещения подобного типа в Капитолии. Традиционно законодатели размещаются в офисах в сенатском крыле здания.

Нэнси Пелоси покинула пост спикера палаты представителей в январе 2023 года. Ей на смену пришел Кевин Маккарти, отправленный в отставку 3 октября. При этом оба они остаются членами палаты.

Маккарти отправили в отставку по результатам голосования, что случилось впервые в истории США. Политик уже заявил, что не будет снова претендовать на этот пост. С инициативой снятия спикера палаты представителей выступил член Республиканской партии Мэтт Гетц, которому не понравилось, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета, позволившего избежать приостановки работы федерального правительства.