Пелоси без маски посетила закрытый из-за коронавируса салон красоты

https://static.news.ru/photo/797575e2-ed25-11ea-947c-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Xinhua/Global Look Press

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси пришла в один из салонов красоты в Сан-Франциско без защитной маски. Женщина нарушила правила, которые действовали в городе из-за пандемии коронавируса.

Видеозапись с камер наблюдения была показана на телеканале Fox News. На ней похожая на Пелоси женщина находится в одном из кабинетов салона красоты без маски. Ей вымыли и высушили волосы. Запись с камер была сделана 31 августа.

Салоны красоты в Сан-Франциско возобновили работу только 1 сентября. Клиенты могут быть обслужены только на открытом воздухе. Ряд услуг из-за пандемии остаётся недоступным.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на поступок Пелоси, назвав её «сумасшедшей».

Владелица салона Эрика Киус рассказала журналистам, что у неё работают независимые стилисты, которые арендуют помещение. Один из них связался с ней вечером 30 августа и рассказал, что Пелоси придёт постричься.

Киус подчеркнула, что визит спикера палаты представителей стал двойным стандартом. Женщина заявила, что «не может поверить», что Пелоси была без маски.

Представитель политика Дрю Хэммилл подчеркнул, что спикер всегда носит маску и следует коронавирусным ограничениям. Он отметил, что в салоне красоты предложили Пелоси прийти в понедельник, поскольку власти города разрешили «принимать одного клиента за раз».

Спикер выполнила правила, представленные ей этим учреждением, —заявил Хэммилл.

Пелоси неоднократно обращалась к американцам с просьбой носить маски, а также соблюдать меры в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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