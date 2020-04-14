Пелоси: американцы должны прислушиваться к учёным, а не к Трампу

https://static.news.ru/photo/310086bc-7ec6-11ea-8f41-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посоветовала прислушиваться к учёным, а не к заявлениям президента США Дональда Трампа.

Мы преодолеем этот момент, но успех требует одного фундаментального принципа, из которого будут вытекать все действия: нам нужна правда. Правда в том, что с этого момента американцы должны игнорировать ложь и начать прислушиваться к учёным и другим уважаемым профессионалам, чтобы защитить себя и своих близких, — приводит сообщение Нэнси Пелоси «Интерфакс».

Она отметила, что лишь 1% жителей Соединённых Штатов прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, вопреки заявлениям Дональда Трампа. Она также назвала неверной информацию о том, что в США достаточное количество тестов на COVID-19 и медицинского оборудования в больницах.

Президент продолжает сбивать с толку, говоря, что у нас больше тестирований, чем в любой другой стране мира. Правда заключается в том, что только 1% американцев прошли тестирование. Правда заключается в том, что слабый человек, плохой лидер, не берёт на себя никакой ответственности. Слабый человек винит других, — процитировали Нэнси Пелоси в «Интерфаксе».

Ранее NEWS.ru писал, что Нэнси Пелоси отказалась сдавать тест на коронавирус после контакта с возможно заражённой Надей Веласкес, членом палаты представителей. Спикер палаты представителей Конгресса США объяснила это тем, что держала дистанцию на расстоянии 1,8 метра от других людей.