https://static.news.ru/photo/a1c6861c-234a-11ea-847f-fa163e074e61_660.jpg Вид на поместье Дональда Трампа во Флориде. Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Китая подтвердили факт задержания гражданки КНР за проникновение в поместье главы США Дональда Трампа. Женщина мигрировала из республики в Америку, рассказал глава МИД КНР Гэн Шуан. С нарушительницей уже связались по дипломатическим каналам.

Особняк политика находится в городе Палм-Бич (штат Флорида). Пекин потребовал от Вашингтона справедливо расследовать ЧП и не посягать на права арестованной, пишет ТАСС.

Правительство КНР всегда требует от своих граждан придерживаться местного законодательства и юридических правил, воздерживаться от любых нарушений закона, — говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года федеральный суд Южного округа Флориды назначил за похожие действия, а также за предоставление заведомо ложных данных Секретной службе США к восьми месяцам лишения свободы другую жительницу КНР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 56-летняя гражданка КНР Цзин Лу проникла на территорию поместья Мар-а-Лаго президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, после чего её задержали сотрудники полицейского департамента города Палм-Бич.

Женщину заметили работники расположенной в штате Флорида резиденции главы государства и попросили её уйти. Китаянка вскоре вернулась и начала делать фотографии, после чего была арестована. Лу находится за решёткой за праздношатание, она уже попросила предоставить себе адвоката. В США женщина въехала по визе, которая уже просрочена.