Женщину-педофила вычислили по интимной переписке со своим учеником В США против переспавшей с подростком учительницы завели дело

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В Калифорнии 46-летняя учительница Мишель Солис не стала отрицать, что в июне 2021 года имела интимную связь с 14-летним школьником в закрытом классе, передает KRCR. Ее дело рассматривается в Верховном суде округа Бьютт.

Основанием для разбирательства стало то, что в смартфоне бывшего ученика Солис полицейские обнаружили обнаженные фото учительницы и переписку, указывающую на их отношения. Выяснилось, что снимки женщина отправила мальчику незадолго до того, как между ними произошел половой акт.

Женщину задержали 13 ноября 2023 года, а после выпустили под залог в $15 тысяч.

Ранее в Техасе возбудили дело против 25-летней экс-учительницы естествознания Джейден Чарльз, которую подозревают в совращении 12 подростков. По словам маршала города Агуа-Дульсе, где произошло преступление, Джо Мартинеса, расследование началось после того, как один из школьников в округе был пойман с вейпами с марихуаной. Оказалось, что наркотики подростку дала бывшая учительница. Позже вскрылось, что девушка приглашала несовершеннолетних к себе не только для употребления алкоголя и наркотических веществ, но и для занятий сексом. По словам Мартинеса, за четыре недели расследования им удалось опросить пять мальчиков, четверо из которых подтвердили факт интимных отношений с педагогом.