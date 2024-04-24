«Пауза»: Байден снова запутался в подсказах и допустил странную оговорку Байден зачитал подсказку с телесуфлера вместе с текстом речи и не заметил

Фото: White House/Global Look Press

Президент США Джо Байден, выступая в Вашингтоне на конференции строительных профсоюзов, прочел с телесуфлера техническую подсказку вместе с основным текстом речи. В итоге он ошибся, спутал слова, а в конце предложил гражданам выбрать одно из двух — свободу или демократию.

Готовы ли вы предпочесть свободу демократии? <...> Представьте, что мы можем сделать дальше. Еще четыре года. Пауза, — спокойно заявил Байден.

Сторонники, несмотря на оплошность, приветствовали слова политика бурного овациями. Позднее американскому лидеру несколько раз с трудом удалось членораздельно прочитать с телесуфлера во время выступления отдельные слова.

Ранее Байден попал в неловкую ситуацию, поведав историю о том, что в 2021 году беседовал с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Предположительно, член Демократической партии мог перепутать покойного немецкого политика с Ангелой Меркель, которая на тот момент занимала пост федерального канцлера.

До этого глава Белого дома на встрече с избирателями рассказал, что недавно разговаривал с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. Вероятно, он имел в виду действующего французского лидера Эммануэля Макрона.