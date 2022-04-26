Соединённые Штаты обсуждают возможный дефолт России, но ситуация складывается так, что «им самим пора дефолт объявлять», заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В интервью «Российской газете» он отметил, что США активно накачивают свои банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств. Результатом этого стали высокие темпы инфляции в Америке и в Европе, указал Патрушев. 

Внешний долг США превысил $30 триллионов. А американцы почему-то обсуждают возможный дефолт России. Им самим пора дефолт объявлять,сказал он.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами. По её словам, никакой дефолт стране не грозит.

Согласно данным Минфина России, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составлял $59,5 млрд, в том числе задолженность по внешним облигационным займам — $38,97 млрд. Всего у РФ есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения с 2022 по 2047 год.

В апреле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что Россию рано или поздно настигнет дефолт. По её словам, западные санкции всё сильнее расшатывают экономику страны, рестрикции, уже принятые в отношении Москвы, успели набрать силу. Политик уверена, что они «въедаются в российскую экономику», а доказательством этого является упавший, по её данным, на 70% экспорт в Россию.