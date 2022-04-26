Патрушев: США самим пора объявлять дефолт

Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

Соединённые Штаты обсуждают возможный дефолт России, но ситуация складывается так, что «им самим пора дефолт объявлять», заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В интервью «Российской газете» он отметил, что США активно накачивают свои банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств. Результатом этого стали высокие темпы инфляции в Америке и в Европе, указал Патрушев.

Внешний долг США превысил $30 триллионов. А американцы почему-то обсуждают возможный дефолт России. Им самим пора дефолт объявлять, — сказал он.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами. По её словам, никакой дефолт стране не грозит.

Согласно данным Минфина России, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составлял $59,5 млрд, в том числе задолженность по внешним облигационным займам — $38,97 млрд. Всего у РФ есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения с 2022 по 2047 год.

В апреле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что Россию рано или поздно настигнет дефолт. По её словам, западные санкции всё сильнее расшатывают экономику страны, рестрикции, уже принятые в отношении Москвы, успели набрать силу. Политик уверена, что они «въедаются в российскую экономику», а доказательством этого является упавший, по её данным, на 70% экспорт в Россию.