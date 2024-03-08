Пассажирский самолет потерял колесо при взлете в Сан-Франциско У самолета Boeing 777 отвалилось колесо и рухнуло на автомобили в Сан-Франциско

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Самолет компании United Airlines, вылетевший из Сан-Франциско в Японию, потерял при взлете колесо и был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал NBC Los Angeles. Шина при этом рухнула на припаркованные автомобили, пробила забор и выкатилась на территорию аэропорта. Минимум у четырех машин повреждены крыша и капот.

На борту самолета Boeing 777-200 находились 235 пассажиров, 10 стюардесс и 4 пилота. Самолет в итоге сделал круг и успешно вернулся в аэропорт вылета.

Ранее один из реактивных двигателей самолета Boeing авиакомпании United Airlines вспыхнул через несколько минут после начала полета в Техасе. Борт был вынужден совершить экстренную посадку. На снятых пассажирами кадрах видны ярко-оранжевые искры, вылетающие из-под левого крыла борта. Уточняется, что при экстренной посадке Boeing никто не пострадал.

До этого еще один самолет Boeing 737-9 авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде в штате Орегон после того, как во время полета у воздушного судна вылетел иллюминатор. По словам очевидца, стекло вылетело вскоре после взлета, после чего экипаж предупредил находившихся на борту о проблеме с герметизацией.