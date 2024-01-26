Пассажир устроил дебош в самолете с помощью метеоризма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В США пассажира рейса из Феникса в Остин авиакомпании American Airlines сняли с борта из-за конфликта, в качестве аргумента в котором он использовал кишечные газы, рассказал очевидец происшествия на сайте Reddit. По словам автора публикации, мужчина вел себя агрессивно еще до посадки в самолет.

Очевидец сообщил, что пассажир выглядел раздраженным и недовольным, повторяя слова «чертов ад». Когда люди расселись по местам, мужчина закричал на другого пассажира: «Ты думаешь, это грубо? Тогда как насчет этого?», после чего громко испортил воздух.

Через некоторое время мужчину разозлило то, что сосед решил перекусить. Он назвал его еду «самой вонючей», после чего между ним и попутчиками произошел словесный конфликт, в который пришлось вмешаться представителям экипажа. В итоге дебошира выдворили из самолета прямо перед вылетом.

Мы все вздохнули с облегчением, когда его вывели. Думаю, большинство людей переживали насчет того, что он мог сказать или сделать дальше, — написал автор публикации.

Ранее самолет, следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска. Непредвиденная стоянка продлилась больше двух часов. На борту находились 377 человек, в том числе 17 детей. Борт посадили из-за дебошира, вступившего в перепалку с бортпроводниками.