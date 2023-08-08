«Паршивая овца»: бывшая девушка Хантера Байдена рассказала о его личности Бывшая девушка Хантера Байдена заявила о его потерянности и невиновности

Фото: Democratic National Convention v/Global Look Press

Хантер Байден

Бывшая девушка сына президента США Хантера Байдена Элли Кеннеди дала обширное интервью изданию Daily Mail, в котором рассказала о его личности. В беседе с журналистами она заявила, что Байден ни в чем не виноват, так как на него влияют семейные проблемы. В частности девушка утверждает, что он всегда считал себя «паршивой овцой» из-за неудачного соперничества со старшим братом Бо.

Я действительно думаю, что он был потерян с тех пор, как был маленьким мальчиком. Он говорил, что он — паршивая овца, что он всегда был вторым после Бо. Бо — герой, белый рыцарь, — рассказала Кеннеди.

Девушка считает, что смерть старшего брата отпечаталась на Хантере, который всегда был для Джо Байдена «мальчиком для битья». По ее мнению, он ввязался в историю с компанией Burisma, работающей на Украине, чтобы заслужить доверие и любовь отца. Однако он никогда подробно не обсуждал с ней подобные дела.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее обвинил Джо Байдена во взяточничестве, заявив, что он получал деньги от украинской энергетической компании Burisma. Предполагается, что речь идет о периоде 2015-2016 годов, когда Burisma намеревалась купить основанную в Штатах нефтегазовую компанию при консультационной поддержке Хантера Байдена.