Памятник Рузвельту снесут у музея естественной истории в США

https://static.news.ru/photo/3b9a9bce-b41a-11ea-b2a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Нью-Йорка решили демонтировать конный памятник Теодору Рузвельту у Американского музея естественной истории. Монумент был воздвигнут в 1940 году, он состоит из трёх элементов.

Рузвельт в центре сидит верхом на коне, с одной стороны от него индеец, с другой — африканец. Решение о сносе памятника принял сам музей, власти всего лишь согласились с этим, сообщае т New York Times.

Активисты требовали снести этот памятник много лет по причине того, что он ассоциировался с колониальной экспансией и расовой дискриминацией. На демонтаж памятника Рузвельту музей решился из-за протестов против расизма. Хотя раньше музей всегда защищал и сохранял объекты наследия прошлого.

Но теперь, считает руководство учреждения, «пришло время» его снять, хотя против самого Рузвельта музей ничего не имеет. С ним тесно связана история учреждения, в его честь решено назвать Зал Биоразнообразия.

Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио, в свою очередь сослался на просьбу музея убрать памятник Рузвельту из-за индейца и африканца. Они якобы стоят так, словно «порабощены и расово неполноценны». Интересно, что демонтаж памятника одобрил и правнук Рузвельта, выпустивший соответствующее заявление.

Миру не нужны памятники, предметы старины, оставшиеся от прошлого века, которые не отражают ни ценности человека, заслуги которого они хотят отметить, ни ценности равенства и справедливости, — говорится в заявлении Теодора Рузвельта IV.

Что будет с памятником после монтажа, неизвестно, как и то, куда его поставят.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные вандалы исписали краской памятник темнокожему американскому теннисисту Артуру Эшу, установленный в городе Ричмонд (штат Вирджиния). Злоумышленники нанесли на монумент надпись «Жизни белых имеют значение» в противовес лозунгу борцов за права афроамериканцев.