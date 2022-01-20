Памятник Рузвельту с африканцем и индейцем убрали в Нью-Йорке

В Нью-Йорке демонтировали памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, располагавшийся на территории общественного парка в Музее естественной истории. Это произошло в ночь на четверг, 20 января. На скульптурной композиции авторства Джеймса Эрла Фрейзера глава государства ехал на коне и его сопровождали пешком африканец и индеец. Об этом сообщает The Washington Post.

Статуя Теодора Рузвельта, 26-го президента Соединённых Штатов, была демонтирована ночью в среду со своего места возле Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, — сообщает издание.

Бурная дискуссия о судьбе памятника возникла ещё в 2020 году, когда по всем США прокатилась волна протестов, связанных с гибелью при полицейском задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Тогда статую сочли символом расизма и колониализма.

В результате в июне 2020 года статую было решено убрать. Глава музея Эллен Фаттер отмечала, что музей не имеет ничего против самого Рузвельта. В честь президента было решено назвать зал Биоразнообразия.

В заявлении действующего на тот момент мэра Нью-Йорка Билла ди Блазио было сказано, что музей попросил убрать статую, поскольку африканец и индеец представлены порабощёнными и «расово неполноценными». Правнук Рузвельта, являющийся попечителем музея, одобрил демонтаж памятника.

В свою очередь тогдашний президент Дональд Трамп назвал данное решение нелепым и призвал этого не делать.

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