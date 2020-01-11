https://static.news.ru/photo/da3763da-34d0-11ea-86ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/visitecity

Собравшиеся почтили память погибших во время Второй мировой войны участников секретного проекта «Зебра», в рамках которого советские и канадские пилоты проходили военную подготовку в Северной Каролине. Также в ходе реализации программы Америка поставляла в СССР самолёты-амфибии, и при перегоне двух этих самолётов погибли 11 советских лётчиков, передаёт ТАСС.

Вечер памяти прошёл в городском музее Альбемарле, его посетили несколько сотен человек. Собравшихся было так много, что стены музея не смогли вместить всех желающих и церемония транслировалась по размещённому в холле телевизору.

Сегодня в этом музее собралось так много людей и было так приятно увидеть заинтересованные глаза. Был такой неподдельный интерес к тому, что произошло, казалось бы, так давно — 75 лет тому назад. Особенно приятно то, что все американцы говорили о важности совместного взаимодействия с общими вызовами и угрозами. Все американцы говорили о необходимости сохранения правды о Великой Победе, о том, как вместе мы воевали на фронтах, мы вместе победили. Сегодня просто необычная встреча. Я так был приятно поражён, просто растроган, — сказал присутствовавший на вечере посол России в США Анатолий Антонов.

Как писал NEWS.ru ранее, Польша, приняв резолюцию, в которой говорится, что СССР наравне с гитлеровской Германией виновен в начале Второй мировой войны, развязала невероятную пропаганду очернения советских войск. Такое мнение высказала председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.