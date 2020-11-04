Палата представителей в США остаётся за демократами

https://static.news.ru/photo/5f541098-1ef2-11eb-9f67-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: J. Scott Applewhite/Pool/Consolidated News Photos/Global Look Press

Переизбрание полного состава палаты представителей Конгресса США заканчивается победой представителей Демократической партии, которая и прежде имела в ней большинство. На выборах 3 ноября кандидаты боролись за все 435 мест.

Из них 227 мест достанется демократам нового состава, у республиканцев — 208. Такой прогноз даёт NBC News. Отмечается, что именно большинство в палате представителей выбирает спикера палаты, который считается третьим по статусу политиком США после президента и вице-президента. Действующий спикер палаты — 80-летняя Нэнси Пелоси — имеет шансы сохранить свой пост.

Ранее NEWS.ru сообщал, что непростая избирательная система в Штатах допускает ситуацию, когда исход выборов может быть решён палатой представителей. Её спикер — Нэнси Пелоси от демократов — заявила, что конгресс к этому готов. Поправка к Конституции США подразумевает, что если ни один из кандидатов не получает большинство голосов выборщиков, право выбора получает палата представителей.