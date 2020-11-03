Палата представителей США заявила о готовности решить исход выборов

https://static.news.ru/photo/068ee90c-1dac-11eb-a9cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

В США начался единый день голосования за кандидатов на пост президента страны. Непростая избирательная система в Штатах допускает, что исход выборов может быть решён палатой представителей США. Её спикер Нэнси Пелоси заявила, что конгресс к этому готов.

Напомним, согласно американскому избирательному законодательству, голоса граждан страны не имеют решающего значения. Гораздо важнее для кандидатов, как проголосуют выборщики от штатов. Так, в 2016 году республиканец Дональд Трамп уступил кандидату от демократов Хиллари Клинтон почти 3 млн голосов граждан, однако благодаря лояльности большинства выборщиков именно он занял место в Белом доме.

На данный момент количество выборщиков составляет 538 человек — таким образом, 270 голосов обеспечат тому или иному кандидату победу. Однако существует поправка к Конституции США, которая подразумевает, что если ни один из кандидатов не получает большинство голосов выборщиков, право выбора получает палата представителей. В этом случае, исходя из слов Пелоси, действующий президент США Дональд Трамп, идущий на второй срок, уступит пост сопернику — демократу Джо Байдену.

Мы понимаем, что такое закон и в чём заключается главенствующая роль конгресса — и особенно палаты представителей, когда дело доходит до подсчёта голосов. Но давайте не думать об этом сейчас. Мы уже давно к этому готовы, потому что мы видим безответственность нашего президента, его неуважение к конституции, к нашей демократии и к прозрачности наших выборов, — приводит NPR слова Нэнси Пелоси, которая также выразила надежду на очевидную победу Байдена.

Пелоси испытывает давнюю неприязнь к Дональду Трампу. Она неоднократно выражала своё негативное отношение к действиям президента. Так, американская общественность долго обсуждала февральский инцидент, когда после выступления Трампа в конгрессе спикер палаты представителей демонстративно разорвала текст его речи. Столь эмоционально она отреагировала на то, что перед выступлением глава государства отказался пожать ей руку.

Сам Трамп несколько раз отзывался о Пелоси в ироническом ключе. В конце октября на предвыборном митинге в Аризоне один из сторонников президента предложил отправить её на Марс, на что Трамп отреагировал восторженно.

Между тем, как писал NEWS.ru, последние результаты опросов в США показывают, что Дональд Трамп имеет небольшое преимущество перед Джо Байденом. Иного мнения придерживаются букмекеры, которые хоть и оценивают шансы на победу Трампа выше, чем в 2016 году, фаворитом всё же называют Байдена.