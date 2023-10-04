Палата представителей США взяла недельный перерыв WP: палата представителей США ушла на недельный перерыв после отставки Маккарти

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кевин Маккарти

Палата представителей США после решения об отставке Кевина Маккарти с поста спикера ушла на недельный перерыв, сообщает Washington Post. По данным издания, нового спикера могут выбрать уже в следующую среду, 11 октября.

Палата представителей закончила работу на этой неделе. Законодатели вернутся во вторник, у республиканцев будет форум [о новых кандидатах], ожидается, что выборы нового спикера пройдут в среду, — подчеркивается в публикации.

Маккарти отправили в отставку по результатам голосования, что случилось впервые в истории США. Политик уже заявил, что больше не будет претендовать на этот пост. По мнению издания, явных фаворитов на должность сейчас нет. Того же Маккарти утверждали несколько дней, по его кандидатуре голосовали 15 раз. Временным спикером палаты стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

Ранее сообщалось, что Маккарти был снят с поста после голосования по импичменту. За отстранение спикера от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. С инициативой снятия спикера палаты представителей выступил член Республиканской партии Мэтт Гетц. Он оказался недоволен тем, что Маккарти, также являющийся республиканцем, пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета, позволившего избежать приостановки работы федерального правительства.