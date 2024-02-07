Палата представителей США отвергла проект помощи Израилю без Украины

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Предложенный республиканцами законопроект, предусматривающий оказание помощи Израилю без выделения средств на поддержку Украины, не набрал необходимое число голосов в палате представителей Конгресса США. В поддержку инициативы проголосовали всего 250 законодателей. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Против выступили 180 членов нижней палаты конгресса. Уточняется, что для одобрения законопроекта нужно было набрать голоса двух третей конгрессменов.

При этом ранее президент США Джо Байден обязался наложить вето на законопроект о выделении финансирования на помощь Израилю, не включающий поддержку Украины, и на обеспечение защиты границ страны, в случае его одобрения американским конгрессом. В Белом доме тогда потребовали от обеих палат конгресса сосредоточиться на создании качественного законопроекта, а не тратить время на «политические уловки».

Позднее Байден пожаловался, что республиканец и экс-президент США Дональд Трамп «отчаянно» препятствует одобрению законопроекта о помощи Украине и охране американской границы. Байден уверен, его предшественник попросту не хочет решать проблему с мигрантами.

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон тем временем констатировал, что представленные сенатом договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также по ужесточению контроля над американо-мексиканской границей обречены на провал. По его словам, законопроект оказался куда хуже, чем думали республиканцы.