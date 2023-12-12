Палата представителей США одобрила запрет на импорт российского урана

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Палата представителей Конгресса США в понедельник вечером одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года, сообщает РИА Новости. Во время соответствующего голосования в поддержку инициативы, получившей название «Закон о запрете импорта российского урана», высказалось необходимое большинство конгрессменов.

Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой Минторга отменить данный запрет в случае необходимости.

При этом США в октябре увеличили объем закупок урана у России в три раза — до 43,25 тонны. Стоимость такой партии составила $62,8 млн, она стала второй крупнейшей за всю историю торговли ураном между двумя странами. В общей сложности в октябре Вашингтон закупил около 176 тонн урана стоимостью в $300 млн, и самая крупная поставка осуществлялась из Великобритании — 98,3 тонны на сумму в $177,4 млн.

В сентябре сообщалось, что США в первой половине 2023 года нарастили закупки удобрений в России до рекордных показателей. Во время спецоперации ВС России на Украине объемы закупок достигли $944 млн.