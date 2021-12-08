Палата представителей США одобрила оборонный бюджет страны на 2022 год

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Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год. Об этом сообщат пресс-служба палаты.

В сообщении говорится , что бюджет был поддержан 363 законодателями. Против выступили 70.

Общий размер компромиссного варианта оборонного бюджета составит $768,2 млрд.

Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее сообщалось, что из проекта оборонного бюджета были исключены положение о введении санкций против газопровода «Северный поток — 2», запрет на приобретение гражданами США суверенных долговых обязательств России и положение о санкциях против 35 россиян.

Проект оборонного бюджета США, в который были включены санкции против РФ, в конце ноября 2021 года заблокировали в сенате представители Республиканской партии.