Палата представителей США одобрила оборонный бюджет страны на 2022 год

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет страны на 2022 годВ США палата представителей одобрила оборонный бюджет страны на 2022 год
Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год. Об этом сообщат пресс-служба палаты.
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Общий размер компромиссного варианта оборонного бюджета составит $768,2 млрд.
Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.
Ранее сообщалось, что из проекта оборонного бюджета были исключены положение о введении санкций против газопровода «Северный поток — 2», запрет на приобретение гражданами США суверенных долговых обязательств России и положение о санкциях против 35 россиян.
Проект оборонного бюджета США, в который были включены санкции против РФ, в конце ноября 2021 года заблокировали в сенате представители Республиканской партии.