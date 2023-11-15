Палата представителей США одобрила финансирование правительства Палата представителей США одобрила финансирование правительства без помощи Киеву

Фото: Louie Palu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Палата представителей Конгресса США утвердила план продолжения финансирования работы федерального правительства страны без учета помощи Израилю и Украине. Трансляцию заседания вели телекомпании США.

Для принятия законопроекта были необходимы голоса двух третей членов палаты. За проголосовали 336 человек, против — 95. Теперь документ должен одобрить Сенат, после чего его направят на подпись президенту США Джо Байдену.

Согласно законопроекту, до 19 января 2024 года продолжится финансирование работы правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья. Работу других ведомств и программ профинансируют до 2 февраля. Данный законопроект представил спикер палаты представителей Майк Джонсон, чтобы за счет двухэтапного финансирования предотвратить шатдаун.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что план продолжения финансирования работы федерального правительства США, предложенный Майком Джонсоном, является несерьезным и ведет к шатдауну. По ее словам, дальнейшее развитие событий поставит под угрозу достижение целей в сфере национальной безопасности и внутренней политики.