Палата представителей США не смогла выбрать спикера третий раз подряд

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Американские конгрессмены не смогли выбрать спикера палаты представителей третий раз подряд. Прямую трансляцию из зала заседания ведет телеканал C-SPAN. За лидера республиканцев Кевин Маккарти отдали 202 голоса, в том время как его основной соперник — демократ Хаким Джеффрис набрал 212 голосов.

В ходе голосования 20 республиканцев отдали свои голоса за другого однопартийца — Джима Джордана. Выборы спикера будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет 218 голосов. После ноябрьских выборов в конгресс Республиканская партия заняла большинство в палате представителей.

Ранее сообщалось, что комитет палаты представителей Конгресса США, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, рекомендовал конгрессу запретить экс-главе государства Дональду Трампу участвовать в следующих президентских выборах. Доклад подготовили по итогам допроса многочисленных свидетелей событий и изучения документов.

Он был подготовлен и опубликован двухпартийным комитетом. В отчете говорится, что Трамп и другие участники событий «безнравственно пытались нарушить закон 1887 года о подсчете голосов на выборах, чтобы отменить президентские выборы 2020 года».