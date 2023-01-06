Палата представителей Конгресса США не смогла выбрать спикера 11 раз

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Палата представителей Конгресса США по итогам 11 туров так и не смогла выбрать нового спикера, трансляцию из зала заседания ведет телеканал С-SPAN. В ходе последнего раунда голосования лидер республиканцев Кевин Маккарти в очередной раз не сумел набрать необходимые 218 голосов, так как за него проголосовали 200 конгрессменов.

Его соперник от демократов Хаким Джеффрис получил 212 голосов от всей фракции демократов. В американских СМИ отметили, что нынешнее голосование на пост спикера является самым длинным за последние 164 года. В ходе заседания была предложена кандидатура бывшего президента США Трампа на пост.

Ранее сообщалось, что комитет палаты представителей Конгресса США, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, рекомендовал конгрессу запретить экс-главе государства Дональду Трампу участвовать в следующих президентских выборах. Доклад подготовили по итогам допроса многочисленных свидетелей событий и изучения документов.

Он был подготовлен и опубликован двухпартийным комитетом. В отчете говорится, что Трамп и другие участники событий «безнравственно пытались нарушить закон 1887 года о подсчете голосов на выборах, чтобы отменить президентские выборы 2020 года».