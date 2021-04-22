Вашингтону могут присвоить статус американского штата

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Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий присвоение столице Вашингтону статуса штата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

За изменение статуса Вашингтона отдали голоса 216 членов палаты, против — 208, при этом мнения разделились в зависимости от принадлежности к партии. Теперь законопроект предстоит одобрить или отклонить сенату, где демократам понадобится по меньшей мере 10 голосов республиканцев для утверждения поправок.

Законопроект, в случае его принятия сенатом и подписания главой государства, наделит Вашингтон статусом 51-го штата США под названием Вашингтон, Содружество Дуглас (Washington, Douglass Commonwealth). В территорию нового образования войдёт вся территория города, кроме правительственных зданий и памятников, в числе которых Белый дом, здание Конгресса и Верховного суда. Территории этих зданий будут считаться столицей США.

Этот вопрос поднимается регулярно. Главными инициаторами превращения столицы в штат являются демократы, так как Вашингтон традиционно является продемократическим городом, поэтому при создании штата Демократическая партия гарантированно получит два дополнительных места в конгрессе.

Как сообщалось ранее, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что только «очень глупые республиканцы могут голосовать» за превращение на 100% принадлежащего демократам Вашингтона в штат.