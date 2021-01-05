Палата представителей отказалась не учитывать голоса из Пенсильвании

https://static.news.ru/photo/82d6456e-50c4-11eb-ac56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aaron Jackendoff /Global Look Press

Американские парламентарии нижней палаты Конгресса США не поддержали возражение республиканцев, призвавших не признавать итоги президентских выборов в штате Пенсильвания. При объявлении итогов президентских выборов эти голоса будут учтены.

Против выдвинутого республиканцами возражения проголосовали 282 конгрессмена, 138 парламентариев поддержали его, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Сенат США также отказался не признавать итоги выборов в Пенсильвании. Возражения отклонили 92 сенатора, за них проголосовали семь парламентариев верхней палаты конгресса.

Вопрос о непризнании итогов выборов в Пенсильвании в сенате и палате представителей подняли республиканцы Джош Хоули и Скотт Перри.

6 января обе палаты Конгресса США должны были официально утвердить результаты президентских выборов, на которых побеждает кандидат от демократов Джо Байден. Однако из-за разгоревшихся беспорядков в Вашингтоне американских парламентариев временно пришлось эвакуировать с Капитолийского холма, они вернулись к дебатам о признании итогов выборов, на данный момент они ещё продолжаются.