Палата представителей одобрила план Байдена по спасению экономики США

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Палата представителей конгресса США одобрила пакет мер по стимулированию экономики страны. Сумма инвестиций составит $1,9 трлн, свидетельствуют итоги голосования (219 «за», 212 — против.).

Документ ещё должны принять сенаторы и подписать лидер США Джо Байден. Основным пунктом станут чеки на $1,4 тысячи для большинства налогоплательщиков в США. Законопроект также предусматривает поддержку местных властей на различных уровнях, школ и бизнеса. Кроме того, около $400 млрд Белый дом потратит на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Предложение руководителя администрации США поднять до $15 в час минимальную оплату труда в итоговый вариант текста пакета мер не попало. Об этом сообщила ещё 25 февраля 2021 года независимый аналитика Сената Конгресса США по процедурным вопросам Элизабет Макдонаф.

Демократы планируют отправить проект закона на подпись президенту Джо Байдену до 14 марта, когда истекает срок действия повышенных пособий для безработных. Однако, как ожидается, документ может столкнуться с серьёзными процедурными трудностями в Сенате. По мнению республиканцев, пакет в нынешней редакции оказался чрезмерным. В Белом доме наоборот — уверены в обоснованности выделения $1,9 трлн для борьбы с кризисом на фоне пандемии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что повышение налогов, в первую очередь в корпоративной сфере, может понадобиться в Соединённых Штатах Америки для финансирования восстановления экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), рассказала 22 февраля 2021 года глава Минфина США Джанет Йеллен.

Отвечая на вопрос о том, надо ли ждать увеличения ставок на прирост капиталов, руководитель ведомства заявила, что «данный вопрос заслуживает обсуждения». Также она вспомнила об объявленных накануне лидером США Джо Байденом планах установить налог на прибыль в 28% (сейчас 21%). Министр финансов при этом выступила против повышения налогов для физлиц.