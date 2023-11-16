«Пал ниже некуда»: в США рассказали, кто может убить Зеленского Экс-разведчик ЦРУ Джиральди: ЦРУ устранит Зеленского руками чиновников

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ЦРУ по необходимости может устранить президента Украины Владимира Зеленского самостоятельно, но, скорее всего, переложит организацию операции и само убийство на враждебно настроенных к политику чиновников или генералов, заявил бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Кроме того, по словам эксперта, на Западе и речи не идет о всеобъемлющей поддержке Киева, которой хвастается украинский лидер.

Я видел не так уж много сообщений по поводу предложений о помощи. Думаю, что он фантазирует. Он пал так низко, как только мог, — резюмировал бывший разведчик.

По словам Джиральди, ЦРУ, военная разведка и осведомители Госдепартамента сходятся во мнении о неизбежном поражении Киева. Разногласия между ведомствами сводятся лишь к вопросу о том, сколько сможет продержаться Владимир Зеленский.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что большинство республиканцев и демократов в Конгрессе США готовы продолжать оказывать поддержку Израилю, но ситуация с помощью для Украины обстоит иначе. Часть американских политиков не намерены продолжать поддерживать Киев и вместо этого предлагают направить средства на нужды самих Соединенных Штатов. В Вашингтоне исходят из того, что Зеленский «уже никуда не денется» от них, к тому же сокращение поддержки не отразится на взаимоотношениях стран, так как Киев находится в конфронтации с Россией, резюмировал зампред.