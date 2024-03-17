Падение цен на природный газ стало «попутным ветром» для экономики США Bloomberg: падение цен на природный газ незаметно дало стимул экономике США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение до минимальных значений цен на природный газ в США помогло стимуляции экономики страны, информирует Bloomberg. По словам журналистов, снижение стоимости заметно сократило траты на электроэнергию.

По сравнению с нефтью природный газ называют «закулисным топливом», уточнили авторы статьи. Ресурс используется для работы заводов, отопления домов, выработки электричества и производства удобрений.

Американские компании уже начали говорить о положительном эффекте сокращения цен на газ, подчеркнули в агентстве. Представители предприятий назвали положительную динамику стоимости ресурса «небольшим попутным ветром» для экономики США.

Тенденция также является хорошей новостью для главы Белого дома Джо Байдена, уточнили журналисты. Снижение цен помогает скоординировать противодействие инфляции в других секторах экономики страны, констатировали авторы статьи.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что никакого дефолта в США не будет. По его мнению, в Вашингтоне обо всем договорятся и относиться к этому нужно равнодушно, если «вы не американский госслужащий, кого лишат зарплаты». Как добавил Разуваев, рынок считает, что базовые ставки в Соединенных Штатах начнут снижаться. Это приведет к резкому падению выплат по госдолгу, предупредил эксперт.