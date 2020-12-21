Пациент с коронавирусом выжил после «приговора» медиков

https://static.news.ru/photo/05929c6c-428a-11eb-85ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Житель американского Луисвилла, госпитализированный с коронавирусом, выжил после того, как врачи предрекли ему смерть в течение одних суток. Теперь он жалуется только на появившуюся одышку.

Об этом сообщает местная радиостанция Wave 3 News.

Энди Смит почувствовал симптомы коронавируса, но тест дал отрицательный результат. Поскольку состояние 34-летнего американца ухудшалось, его госпитализировали. В клинике у Смита обнаружили пневмонию, а новый тест подтвердил заражение коронавирусом. Когда состояние мужчины резко ухудшилось, из-за поражения лёгких врачи прибегли к интубации.

Тогда-то они и начали говорить с моей женой о решениях, связанных со смертью, — отметил Смит.

Это подтвердила супруга Меган, по словам которой, звонивший врач предупредил о скором «уходе» мужа.

Смита перевели в другую больницу, где врачи для насыщения крови мужчины кислородом применили метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Такое лечение помогло. Через пять дней состояние Смита нормализовалось.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров заявил, что в группе риска по коронавирусу имеются люди, которые при заражении, скорее всего, получат тяжёлую форму течения болезни. Речь идёт о людях с предрасположенностью к тромбообразованию, отметил врач.