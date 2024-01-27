«Пациент с деменцией»: Байден попал впросак во время фотосессии с каской Джо Байден надел каску задом наперед на фотоснимке с рабочими

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден сфотографировался с рабочими, надев строительную каску задом наперед. Соответствующий снимок опубликовала в соцсети Twitter (X) сенатор Миннесоты Эми Клобушар. Пользователи сразу заметили, что политик явно никогда не имел дела с этим головным убором.

Печально, что он не знает, как надевать каску на голову. Очевидно, он никогда не носил их на работе, потому что никогда не работал в строительстве, — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь соцсети посоветовал сенатору не публиковать фотографии президента с неправильно надетым защитным шлемом. По его словам, это все равно что размещать в интернете снимки «бедного пациента с деменцией».

Это не первый раз за последние дни, когда политик попал в неловкую ситуацию. До этого, рассказывая избирателям в Висконсине об экономических мерах своей администрации, Байден оговорился и назвал предыдущего главу государства Дональда Трампа своим профессором (англ. professor), а не предшественником (predecessor). Глава Штатов тут же исправился. Однако очень скоро перепутал пандемию коронавируса и рецессию.

Ранее президент США не сумел корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда во время выступления на саммите G20 в Дели. При этом попытка исправить ситуацию привела к еще большему конфузу. Кроме того, в ходе пресс-конференции во вьетнамском Ханое американский лидер запутался в порядке поступления вопросов от журналистов и не сумел разобраться в шпаргалках.