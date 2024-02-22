Пациент больницы угнал машину скорой помощи и бесследно исчез Пациент больницы в Вирджинии угнал машину скорой помощи и пропал

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Мужчина сбежал из больницы в городе Вудберн, штат Вирджиния в США, угнав машину скорой помощи, пишет Fox News. Автомобиль через некоторое время нашли, а вот самого беглеца до сих пор ищут правоохранители.

Уточняется, что около 21:30 пациент вышел из дверей лечебного учреждения в больничной сорочке и с венозным катетером в предплечье. Он сразу же забрался в автомобиль частной скорой помощи и уехал на нем. Полиция уже установила личность мужчины — выяснилось, что он попал в медучреждение после автомобильной аварии.

Ранее сотрудники Мариинской больницы Санкт-Петербурга обнаружили тело пациента в подсобном помещении. Останки 41-летнего уроженца Тувы Айдыса Чындыгыра пролежали в подсобке полтора месяца. В медицинском учреждении считали, что он сбежал из нефрологического отделения, в котором лежал с больными почками. Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг обратился в Следственный комитет с просьбой расследовать это происшествие.

До этого в Екатеринбурге пропал отец малолетнего сына, который перенес три инсульта, перестал узнавать родных и сбежал от жены в день выписки из больницы — выхватил у нее из рук свои документы и скрылся. По словам женщины, ее муж после проблем с сердцем начал вести себя неадекватно и агрессивно, поэтому ей пришлось обратиться к правоохранителям.