Озвучено решение США об участии в конференции по Украине в Швейцарии Reuters: США примут участие в конференции по Украине в Швейцарии

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Представители США примут участие в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15–16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники в американской администрации. Однако пока неизвестно, на каком именно уровне будет представлена на встрече американская сторона.

Отмечается, что собеседник таким образом отреагировал на призыв президента Украины Владимира Зеленского к главе Белого дома Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину принять участие в мероприятии. Других подробностей он не привел.

Ранее киевский политический деятель Олег Соскин заявил, что Байден не отправится на саммит мира в Швейцарию, чтобы не участвовать в легитимации Зеленского. По словам экс-советника президента Украины, американский лидер понимает, что ему нельзя ошибиться, поскольку конкуренты по предвыборной гонке начнут «умножать его на ноль».

Позже первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также выразил мнение, что Байден не приедет на украинский саммит в Швейцарии из-за президентской кампании. По его мнению, для американских политиков приоритетом всегда являются внутриполитические вопросы. Выборы для Байдена вышли на первое место, пояснил он.