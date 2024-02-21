На поведение и умственные способности 81-летнего президента США Джо Байдена могут влиять нейродегенеративные расстройства, предположила в беседе с «360» доктор медицинских наук, профессор Светлана Гаврилова. По ее словам, у американского лидера наблюдаются признаки деменции с тельцами Леви.
Профессор подчеркнула, что точный диагноз американскому лидеру можно поставить только на основании его обследования, однако ряд признаков нейродегенеративного расстройства можно выявить и на основе его поведения. Так, по ее словам, у 46-го президента США наблюдаются явные проблемы с пространственной ориентацией и памятью.
У него еще есть признаки паркинсонизма. Если речь идет о заболевании нейродегенеративной причины, то, скорее всего, это деменция с тельцами Леви, — отметила специалист.
Гаврилова рассказала, что деменция становится причиной утраты человеком когнитивных способностей, в том числе речи, интеллекта, ориентирования в пространстве и возможности выполнять целенаправленные действия. Риск возникновения деменции увеличивается с возрастом, особенно после 65 лет. При этом лечения болезни не существует.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что Джо Байден, говоря о необходимости согласовать выделение финансирования для Украины, перепутал ее с НАТО. Президент потребовал от конгресса принять закон о финансировании НАТО.