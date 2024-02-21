Озвучен возможный диагноз Байдена Профессор Гаврилова: у Байдена есть признаки деменции с тельцами Леви

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

На поведение и умственные способности 81-летнего президента США Джо Байдена могут влиять нейродегенеративные расстройства, предположила в беседе с «360» доктор медицинских наук, профессор Светлана Гаврилова. По ее словам, у американского лидера наблюдаются признаки деменции с тельцами Леви.

Профессор подчеркнула, что точный диагноз американскому лидеру можно поставить только на основании его обследования, однако ряд признаков нейродегенеративного расстройства можно выявить и на основе его поведения. Так, по ее словам, у 46-го президента США наблюдаются явные проблемы с пространственной ориентацией и памятью.

У него еще есть признаки паркинсонизма. Если речь идет о заболевании нейродегенеративной причины, то, скорее всего, это деменция с тельцами Леви, — отметила специалист.

Гаврилова рассказала, что деменция становится причиной утраты человеком когнитивных способностей, в том числе речи, интеллекта, ориентирования в пространстве и возможности выполнять целенаправленные действия. Риск возникновения деменции увеличивается с возрастом, особенно после 65 лет. При этом лечения болезни не существует.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Джо Байден, говоря о необходимости согласовать выделение финансирования для Украины, перепутал ее с НАТО. Президент потребовал от конгресса принять закон о финансировании НАТО.