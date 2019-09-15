https://static.news.ru/photo/717d1ee0-d7bd-11e9-bd18-fa163e074e61_660.jpg Филип Рикер Фото: macedonia.usembassy.gov

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер посетит Москву. Он обсудит российско-американские отношения с членами правительства 17–18 сентября.

Он встретится с коллегами в правительстве, чтобы обсудить двусторонние отношения, с представителями гражданского общества и с командой посольства [США] в Москве, — цитирует сообщение Госдепартамента РИА Новости .

В МИД РФ в свою очередь проинформировали, что переговоры с Филипом Рикером проведёт замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Как писал News.ru, оказание поддержки Украине, ситуация в Афганистане, а также «противодействие российской агрессии» стали темами для обсуждения во время переговоров главы Госдепа США Майкла Помпео и канцлера Германии Ангелы Меркель.